Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
R.K. idaresindeki 60 ZJ 916 plakalı tır, ilçe merkezi Ata Caddesi'nde H.B'nin kullandığı 19 UB 481 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu