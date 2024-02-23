Tokat'ta tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki 58 ADE 352 plakalı tır, Kavlağanlık mevkisinde, G.Y'nin kullandığı 19 HF 134 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki M.E, M.E, A.O. ve F.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.