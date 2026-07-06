Tokat -TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TOKAT'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa O. (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden Mustafa O. idaresindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, önündeki Emin D. (50) yönetimindeki 46 AJT 912 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa O., yaşamını yitirdi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı