Tokat'ta Tekke Musikisi Gecesi Düzenlendi

Tokat'ta gönüllere huzur veren ezgilerle "Tekke Musikisi" gecesi düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya Üniversitesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen "Tekke Musikisi Konseri", Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu.

Konsere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile eşi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve eşi, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doç. Dr. Tahir Çağman'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği konser, tarihi atmosferiyle büyüleyen Gökmedrese'de mistik bir havada gerçekleşti.

Konserde ney, kudüm, bendir, tanbur ve kanun gibi geleneksel Türk müziği enstrümanları eşliğinde tekkelerin manevi mirasını yansıtan eserler seslendirildi.

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Doç. Dr. Tahir Çağman, Dr. Hüseyin Onur Erdem, Aslan Usta, Hamza Usalır, Cüneyt Kılıç ve Emre Tektaş gibi alanında uzman müzisyenlerin yer aldığı saz heyeti, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.