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Tokat'ta tedavi gören polis memuru Oğuz Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi

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Tokat'ta kanser tedavisi gören polis memuru Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Oğuz Yılmaz'ın (38) cenazesi toprağa verildi.

Yaklaşık bir yıldır kanser tanısı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti.

Yılmaz için Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Evli ve 2 çocuk babası polis memurun Tokat'a getirilen cenazesi, Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız ve Yılmaz'ın meslektaşları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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