Tokat'ta derenin taşması sonucu kapanan Zile-Turhal kara yolu trafiğe açıldı

Tokat'ta derenin taşması sonucu kapanan Zile-Turhal kara yolunda, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

İlçede iki gündür devam eden sağanak ile dolu yağışı nedeniyle Hotan Deresi taştı.

Taşkın nedeniyle Zile-Turhal kara yolu su altında kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

Ekiplerin çalışması sonucu yol, yeniden trafiğe açıldı.