Tokat'ta ekiplerin taşkın riski bulunan bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor

Tokat merkez ve ilçelerinde taşkın riski bulunan bölgelerde DSİ, İl Özel İdaresi ve belediyeler set çalışmalarını sürdürürken, Tarım Müdürlüğü hayvanları tahliye ediyor. Turhal'da 15 mahalle ve 7 köy boşaltıldı, bölgede polis ve jandarma devriye geziyor.

Tokat il merkezi, Turhal, Niksar, Reşadiye, Pazar ve Erbaa ilçelerinde taşkın riski bulunan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DSİ, İl Özel İdaresi ve belediyelerin, taşkın riskine karşı Yeşilırmak Nehri'nin etrafındaki set çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise taşkın riski bulunan bölgelerde hayvanları farklı bölgelere sevk ediyor.

Almus Baraj Gölü'nde de dolusavaktan su akışı sürüyor.

Turhal ilçesinde tahliye edilen 15 mahalle ve 7 köyde polis ve jandarma ekipleri devriye geziyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
