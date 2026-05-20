Tokat'taki taşkın riskine karşı 60 makine ile 107 personel görev alıyor

Tokat'taki taşkın riskine karşı 107 personel ve 60 iş makinesiyle çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 100'e yükseldi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki rezervuarlı barajların birçoğunun kapak açmaya başladığı bu süreçte Almus Barajı'nın da dolusavaktan su bırakma noktasına gelindi.

Depolama hacmi 975,74 hektometreküp olan Almus Barajı'nda, bugün itibarıyla dolusavak yapısından su kademeli olarak kontrollü şekilde kanallara boşaltılmaya başlandı.

DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Belediyesine bağlı ekipler de muhtemel taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında çalışma yapıyor.

Bu kapsamda, toplam 107 personelin görev aldığı taşkın bölgesinde, 10 uzun boomlu ekskavatör, 7 kısa boomlu ekskavatör, 1 draglayn ekskavatör, 2 dozer, 19 kamyon, 4 treyler, 2 akaryakıt tankeri, 2 masdef dizel pompa, dizel pompa, 8 dalgıç pompa, 3 jeneratör, vinçli kamyon ile çalışmalar yürütülüyor.