Tokat'ta Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Tutuklandı

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Tokat'ın Zile ilçesinde bir lokantada tartışma sonucu Z.Ö. isimli kadın, S.Ç'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kadın polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

İddiaya göre, ilçede bir lokantada Z.Ö. isimli kadın ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ö, bıçakla S.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.Ç, sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Z.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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