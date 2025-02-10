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Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
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Tokat'ta Niksar-Erbaa kara yolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Olayda 46 yaşındaki şoför Zeki K. ve 18 yaşındaki Nazan K. yaralandı.

Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Zeki K. (46) idaresindeki 34 BU 0292 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Gürçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, Gülsem (44) ve Nazan K. (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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