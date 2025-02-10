Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Tokat'ta Niksar-Erbaa kara yolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Olayda 46 yaşındaki şoför Zeki K. ve 18 yaşındaki Nazan K. yaralandı.
Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Zeki K. (46) idaresindeki 34 BU 0292 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Gürçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, Gülsem (44) ve Nazan K. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel