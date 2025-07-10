Tokat'ta Tarla Ateşi Evde Yangın Çıkardı

Tokat'ta Tarla Ateşi Evde Yangın Çıkardı
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Erbaa ilçesinde tarladaki otları temizlemek için yakılan ateş, yakındaki bir evin odunluğuna sıçrayarak hasara yol açtı. Olayla ilgili Mustafa K. hakkında adli işlem başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tarladaki otları temizlemek için yakılan ateşin sıçradığı evin odunluğu zarar gördü. Ateşi yakan Mustafa K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında Mustafa K., tarlasındaki otları temizlemek için ateş yaktı. Hızla büyüyen alevler Mehmet Karakaş'a ait evin odunluğuna sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Evin odunluğunda zarar meydana geldi.

Mustafa K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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