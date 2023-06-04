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Tokat'ta Takla Atan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araçta 3 kişi yaralandı. Kaza, Dodurga köyü mevkiinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Takla atan araçta 3 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araçta 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Dodurga köyü mevkiinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinden Çamlıbel beldesi istikametine giden D.Ö idaresinde ki 60 ADV 450 plakalı Ford marka aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. D.Ö. yönetiminde ki Ford marka araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden - Güncel

Tokat Ford Güncel Haberler

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