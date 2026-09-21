Tokat'ta sulama kanalına uçan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

TOKAT'ta, sulama kanalına uçan otomobildeki Emre Arslan (30) ile Yunus Emre Özüpak (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancıbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 60 YE 368 plakalı otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ile Tokat AFAD'dan 1 araç ile 4 kişilik arama kurtarma ve dalgıç ekibi sevk edildi. Ekiplerin kanalda yürüttüğü çalışmayla otomobilde sıkışan Emre Arslan ve Yunus Emre Özüpak bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslan ve Özüpak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı