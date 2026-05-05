Tokat'ta Yeşilırmak ve Kelkit Çayının birleştiği noktada su seviyesi 6 metre yükseldi

TOKAT'ta Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta su seviyesi yaklaşık 6 metre yükseldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte vatandaşlara akarsu çevresine yaklaşılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Tokat-Amasya sınırındaki Kale köyünde bulunan Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES'in baraj kapaklarının açılmasıyla Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi. Kelkit Çayı ve Yeşilırmak kıyısında bulunan çok sayıda ağaç su altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle vatandaşlara akarsu kenarlarına yaklaşılmaması, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı.

Suyun yaklaşık 6 metre yükseldiğini ifade eden Kale Köyü Muhtarı Ersan Şahin, "Yaklaşık 1 haftadır çok aşırı yağışlardan dolayı suyun debisi çok rahat, 5-6 metre yükseldi. Bununla alakalı vatandaşlara bildirimde bulunduk. Irmak kenarlarına su kenarlarına yaklaşılmamasını suyun daha da yükselebileceğini, yağışlardan dolayı baraj kapaklarının açıldığını ve su debisinin biraz daha yüksek olacağına dair vatandaşlara uyarı yaptık. Biz de kendi kontrollerimizi yapıyoruz. Irmak kenarlarında dolaşıyoruz. Bulunduğumuz nokta tarihi İpekyolu. Karşımızdaki köprü ayakları yarısı Bizans dönemine yarısı Selçuklu dönemine ait bir tarihi eser. Burası iki ırmağın birleştiği nokta bir kısım. Buradaki su Hasan Uğurlu Barajı'nda birikip buradan da Karadeniz'e dökülüyor" dedi.

