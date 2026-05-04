Tokat'ta su basan evlerinde mahsur kalanları AFAD botla kurtardı

TOKAT'ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri botla tahliye etti.

Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde etkili olan sağanak yağış, su başkanlarına yol açtı. Sağanak sonrası bazı evleri su bastı. Biriken sular sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, su seviyesinin yükseldiği mahallede botlarla tahliye çalışması yaptı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar botla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Haber: Fatih YILMAZ/ERBAA (Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı