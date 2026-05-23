Tokat'ta sular altında kalan mezarlık ve tarım arazileri dronla görüntülendi
Tokat'ın Pazar ilçesinde Yeşilırmak'ın taşması sonucu Ovayurt köyündeki mezarlık ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede set çekme ve tahliye çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince söz konusu arazilerin etrafı setlerle çevrildi.
Boşaltılan Ovayurt köyünde jandarma ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları da devam ediyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu