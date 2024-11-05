Tokat'ta Soğukpınar Mahallesi'nde Yeni Park Açıldı

Tokat Belediyesince Soğukpınar Mahallesi'nde yapılan park hizmete sunuldu.

Tokat Belediyesince Soğukpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkı, hizmete açıldı. 850 metrekare alanda kurulan park, çocukların güvenli şekilde oynayabileceği modern oyun gruplarıyla donatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, her hafta bir mahallede incelemede bulunduklarını belirterek, "Soğukpınar Mahallesi'nde park yoktu. Yılların sorununu çözüme kavuşturduk ve çocuklarımıza söz verdiğimiz parkı tamamlayarak hizmetlerine sunduk. Ne söz verdiysek yapmaya devam edeceğiz. Bölge sakinlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.