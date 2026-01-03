Haberler

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "dondurucu" soğuk hava etkili oluyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığı -22 dereceye kadar düşerken, yollar buzla kaplandı. Belediyenin kar küreme ve kumlama çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkili oluyor.

Meteoroloji verilerine göre gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü ilçede bazı araçların göstergeleri ise eksi 25'i gösterdi.

Yolların buzla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlarda kar küreme ile kum serme işlemi gerçekleştiriyor. Sürücülerin buzla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandıkları görüldü.

Binalardaki buz sarkıtlarının iki metreye kadar ulaştığı görüldü.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Halil Sevim, AA muhabirine, dondurucu soğuk havanın ilçede etkili olduğunu belirterek, "Çok şükür güzel kar yağdı. Elbette yağan karın ayazı olacak. Vatandaşlarımızdan mağduriyet yaşamamaları, su sayaçlarının donmaması için önlem almalarını istiyoruz." dedi.

Buzlanan yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve kumlama çalışmasının devam ettiğini anlatan Sevim, "Araç sürücülerimizden bu havalarda trafikte daha dikkatli olmalarını, vatandaşlarımızın çatı altlarından geçerken kar kütlelerinin ve buz sarkıntıların düşme ihtimaline karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
