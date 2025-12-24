Haberler

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde çıkan silahlı kargaşada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'taki silahlı kavga sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.A.G, Y.G. ve E.Y. tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan R.A.G, Y.G. ve E.Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan R.A.G. ve Y.G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
