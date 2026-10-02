Tokat'ta silah operasyonunda 32 av tüfeği ele geçirildi, 29 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta silah operasyonunda 32 av tüfeği ele geçirildi, 29 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat merkezi ile Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 14 bin 386 mermi ve kartuş, 32 av tüfeği, 10 tabanca, 14 kurusıkı tabanca ile 55 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Tokat merkezi ile Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 bin 386 mermi ve kartuş, 32 av tüfeği, 6'sı kurusıkıdan bozma 10 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 23 ses fişeği, 39 tabanca şarjörü, 103 boş kovan, 55 litre kaçak içki, 2 el detektörü ve 9 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli jandarmaya götürüldü.