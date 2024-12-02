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Tokat'ta Şiddetli Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta Şiddetli Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, ağaçlarda kırağı oluşmasına ve birçok aracın çalışmamasına neden oldu. Bugün ölçülen en düşük sıcaklık ise -15 derece olarak kaydedildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışının ardından ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

İlçede bugün ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü.

Birçok araç sahibi soğuk havanın etkisi ile araçlarını çalıştıramadı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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