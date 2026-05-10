Tokat'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta H.S. yönetimindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayda otomobilde hasar oluştu.
Tokat'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
H.S. (33) idaresindeki 60 HH 003 plakalı otomobilde, Topçam Yaylası yolu Çamdere köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu