Tokat'ta öğrencileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 öğrenci yaralı

Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde, bir otomobil ile çarpışarak devrilen servis minibüsündeki 6 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen servis minibüsündeki 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sırlarında Turhal-Zile kara yolunda meydana geldi. Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada H.P yönetimindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, öğrenci servisi devrildi. Servisteki 29 öğrenciden 6'sı yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Zile devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
