Tokat'ta Çedaş Kavşağı Köprüsü'nün yıkımına başlandı

Tokat'ta Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü, su akışını daraltarak sel riskini artırdığı gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı.

TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan ve suyun akışını daraltıp, olası sel riskini artırdığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü'nde belediye ekiplerince yıkım çalışmalarına başlandı.

Tokat kent merkezinde ulaşımda uzun yıllardır kullanılan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü, özellikle yoğun yağış dönemlerinde Yeşilırmak'taki suyun akışını daralttığı ve olası sel riskini artırdığı gerekçesiyle teknik incelemeye alındı. Yapılan incelemelerin ardından köprünün taşkın sularının geçişini engellediği belirlenerek kaldırılması yönünde karar verildi. Alınan karar doğrultusunda, akşam saatlerinde bölgeye Tokat Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, köprünün yıkımına başladı. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

