Tokat'ta sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

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Tokat'ta sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, bir araçta 272 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Tokat'ta sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel, Haberler

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