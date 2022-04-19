Tokat'ta sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, bir araçta 272 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel