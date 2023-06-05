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Tokat'ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Tokat'ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde Alparslan, Yavuzselim, Kaplıca ve Gop mahallelerini birbirine bağlayan derelerde bulunan menfezler ile Alparslan-Kuköy bağlantısını sağlayan Sarılık Deresi'ndeki menfezlerin tıkanmasıyla mahallelere ulaşım için kullanılan yol sular altında kaldı.

Tokat'ta sağanak yağış sele neden olurken, bir beldede mahallelere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde Alparslan, Yavuzselim, Kaplıca ve Gop mahallelerini birbirine bağlayan derelerde bulunan menfezler ile Alparslan-Kuköy bağlantısını sağlayan Sarılık Deresi'ndeki menfezlerin tıkanmasıyla mahallelere ulaşım için kullanılan yol sular altında kaldı. İhbar üzerine kapanan yolu açmak için iş makinaları bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gökal Tokat Güncel Haberler

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