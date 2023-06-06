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Tokat'ta sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı

Tokat'ta sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.

İlçeye bağlı Gökal beldesinde sağanak nedeniyle menfezler tıkandı. Kanlıca Deresi'nin taşması sonucu 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü su altında kaldı.

Su taşkını sonucu Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine ulaşımı sağlayan yol, ulaşıma kapandı.

Gökal Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

Gökal Erbaa Tokat Güncel Haberler

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