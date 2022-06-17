Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 gözaltı TOKAT'ta aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 kişi 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı. TOKAT'ta aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 kişi 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kentte Milli Emlak Müdürlüğü'nde görevli bazı personellerin rüşvet karşılığı usulsüz düzenlemeler yapıp irtibatlı olduğu kişileri menfaat karşılığı hazine arazileri üzerinde hak sahibi yaptıkları bilgisi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kamu görevlisi de bulunan V.A., F.B., İ.Ç., F.D., D.Y., N.A., K.İ. ve M.S. gözaltına alındı. Şüpheli 8 kişiye 'rüşvet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' gibi suçlamalarla işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel Münir Karaloğlu Tokat Güncel Haberler

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