Tokat'ta psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere YEDAM tanıtıldı

Tokat'ta psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtıldı.

Tokat OBM İl Koordinatörü Emre Gürel tarafından Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere uygulayıcı eğitimi gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadelede erken müdahale ve doğru yönlendirme açısından büyük önem taşıyan OBM programı ile okullarda koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programın kapanış bölümü YEDAM'da gerçekleştirildi. YEDAM klinik psikoloğu İrem Kocabay tarafından katılımcılara YEDAM'ın çalışma alanları ve destek süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.