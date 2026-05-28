Kelkit Çayına düşen araçtaki 4 akrabadan 2'si kayboldu

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kıyısında piknik yapan 4 akrabanın bulunduğu araç suya düştü. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kayboldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Kelkit Çayı kıyısında piknik yapmaya giden Atakan Kale, Furkan Kale, İlker Parlak ve Oğuz Kale'nin içinde bulunduğu araç suya düştü. Kısa sürede suya gömülen araçta bulunanlardan Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkarak yardım istedi. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
