Tokat'ta Sanayi Sitesinde Park Halindeki Otobüs Yandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sanayi sitesine park eden bir yolcu otobüsü yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre esnafının müdahalesi ile kontrol altına alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sanayi sitesine park halindeki yolcu otobüsü yandı. Yangında otobüs kullanılmaz hale gelirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesine bakım ve boyama için getirilen yolcu otobüsü, park halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede koltukları ve iç mekanı yanan otobüs kullanılmaz hale geldi. O anlar ise bir dükkanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredeki bir kişinin dumanları fark etmesi üzerine esnafların yangın söndürücüleri getirerek müdahalesi ve olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi görülüyor.

Haber: İbrahim UĞUR - Kamera: TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
