Tokat'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, park halindeki bir tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay sonrası itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 60 BA 133 plakalı otomobil, Yusuf Beyazıt Bulvarı'nda akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tıra çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Niksar İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.