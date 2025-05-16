Tokat'ta Özel Eğitim Şenliği Düzenlendi

Tokat'ta Özel Eğitim Şenliği Düzenlendi
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Tokat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Özel Eğitim Şenliği'ne protokol üyeleri de katıldı. Etkinlikte engelli çocuklar eğlenirken, aileler ve öğretmenler de onlara destek oldu.

Tokat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, "Özel Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.

Özel Eğitim Kampüsü'nde yapılan şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşi Müjgan Arslan, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir'in eşi Şule Aldemir, öğretmenler ve aileler katıldı.

Protokol üyeleri stantları gezerek çocuklarla sohbet edip oyunlar oynadı.

Şenlikte engelli çocukların ise arkadaşları eğlenmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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