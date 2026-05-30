Haberler

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan 2'si akıntıya kapıldı. Kayıp İlker Parlak ve Oğuz Kale için AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak ile Oğuz Kale'nin bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Çalışmalara Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 142 personel, 5 dron, 26 araç ve 4 bot, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yürütüyor. Arama çalışmalarını kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor.

İlker Parlak'ın babası Ayhan Parlak, AA muhabirine, oğlu ve Oğuz Kale'nin akraba olduğunu söyledi.

Oğlunun kaybolduğunu diğer çocuğunun aramasıyla öğrendiğini belirten Parlak, "Saat 16.10 gibi öğrendik. Kurtulan 2 kişi hala set üstünde bekliyordu. Bizimkilerin hiç görüntüsünü göremedik. Ondan sonra çalışmalar başladı. Irmak boyunca aradık. Bir emare yakalayamadık. O günden bu yana çalışmalarımız devam ediyor ama bulamadık. Allah razı olsun. Üç dört bölgede koordineli çalışma var. Herkesten dua bekliyoruz." dedi.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba olan 4 arkadaş dengesini kaybederek suya düşmüş, sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Mekandan kovulan Ozan Güven'e Demet Akalın'dan destek geldi

Mekandan kovulan Ozan Güven'e ünlü popçudan destek geldi
Büyük heyecan öncesi barikatlara koştular! İşte nedeni

Saatler öncesinden hazırlıklar başladı! İşte nedeni
Icardi İstanbul'a geri döndü

İstanbul'a geri döndü
Bayram tatilinde akın ettiler! Yolcu sayısı 12 bini aştı

Bayram tatilinde akın ettiler! Yolcu sayısı 12 bini aştı
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam