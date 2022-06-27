Tokat'ta otoparkın duvarı park halindeki otomobilin üstüne devrildi Tokat'ta apartmanın otopark duvarının üzerine devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu. Tokat'ta apartmanın otopark duvarının üzerine devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu. Büyükbeybağı Mahallesi 623. Sokak'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkılarak bitişikteki Huzur Apartmanı'nın kapalı otopark duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen duvar, kapalı otoparkta bulunan park halindeki otomobilde hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, rapor tuttu. Apartman sakinleri, istinat duvarının yapımı sırasında gerekli tedbirlerin alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Güncel Haberler

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