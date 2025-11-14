Tokat'ta Otomobil Yangını: Sürücü Yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde bir otomobil, refüje çarptıktan sonra yangın çıktı. Sürücü yaralanırken, araç kullanılmaz hale geldi.
Tokat'ın Zile ilçesinde refüje çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.M. idaresindeki 06 TM 795 plakalı otomobil, Zile-Ankara kara yolu Koçaş köyü yakınlarında devrilerek refüje çarptı ve alev aldı.
Sürücü bu sırada araçtan çıkmayı başardı.
İhbar üzerine kaza yerine Zile Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
Yaralı sürücü ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel