Tokat'ta Otomobil Yangını: Araç Kül Oldu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde Cafer U'ya ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediye itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel