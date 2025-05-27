Tokat'ta Otomobil Yangını: Araç Kül Oldu

Tokat'ta Otomobil Yangını: Araç Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde Cafer U'ya ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Erbaa Belediye itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı

Bıçak altına yattı! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.