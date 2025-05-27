Tokat'ta Otomobil Yangını: Araç Kül Oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde Cafer U'ya ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Erbaa Belediye itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.