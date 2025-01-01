Tokat'ta Otomobil Uçuruma Devrildi: 4 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
F.D idaresindeki 38 ADJ 441 plakalı otomobil, Hasanköy mevkisinde uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.A, N.D. ve A.A.D. yaralandı
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel