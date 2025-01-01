Üye Girişi
Haberler
Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'nin ardından bir ülkede daha katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Saldırganın kimliği açıklandı, tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar

Tokat'ta Otomobil Uçuruma Devrildi: 4 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Uçuruma Devrildi: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

F.D idaresindeki 38 ADJ 441 plakalı otomobil, Hasanköy mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.A, N.D. ve A.A.D. yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
img

Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
img

TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
img

İşte vahşetin ilk anı! Polis gözünün önündeki saldırganı görmemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü

Son Dakika Haberleri

Reckol neden tutuklandı? Reckol hapse mi girdi, suçu ne? Bayhan Gassal'da mı oynayacak, rolü ne olacak? 2 Ocak kandil mi, ne kandili? (Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?) Hull City Middlesbrough CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.