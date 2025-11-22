Haberler

Tokat'ta Otomobil Sazlık Alana Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Sazlık Alana Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil sazlık alana düştü. Kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde otomobilin sazlık alana düştüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar'dan Erbaa ilçesine giden Nazımcan Güner (32) idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sazlık alana düştü. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hayrettin Bekol (37), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Pınar G. (25) ise Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
