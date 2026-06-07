Haberler

Tokat'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili iki sürücü gözaltına alındı.

Tokat'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cem Yücel F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak yolun kenarında bekleyen motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletteki Çetin Coşkun (24) ve Semih Özer (21) ağır, otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat K. (35) hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Çetin Coşkun ve Semih Özer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen 60 M 2028 plakalı araç sürücüsü Ali Osman T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cem Yücel F. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa'dan kahreden haber
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar