Haberler

Tokat'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKAT’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TOKAT'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezi Behsat Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpışma anı yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

"Tacizci" denilerek dövülen vekilden tatmin etmeyen açıklama
Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi

Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi

Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar