Tokat'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler

Tokat'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ercan Elibol idaresindeki 60 AR 005 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Mehmet Altuntaş'ın kullandığı 60 DD 073 plakalı çekici ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mendufe, Hacı Mehmet, Keziban, Fatma ve Çağrı Elibol yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel