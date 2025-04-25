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Tokat'ta Otomobil Ev Bahçesine Düştü: 3 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Ev Bahçesine Düştü: 3 Yaralı
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Tokat-Sivas kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

E.Ç. (50) idaresindeki 06 DSF 529 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan müstakil evin bahçesine düştü.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.Ç. (46) ve İ.Ç. (23) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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