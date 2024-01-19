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Tokat'ta otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

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Tokat'ın Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

O.E. (57) idaresindeki 06 AAF 384 plakalı otomobil, Çamlıbel- Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan A.Ü. (44) ve E.T. (38) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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