Tokat'ta otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
O.E. (57) idaresindeki 06 AAF 384 plakalı otomobil, Çamlıbel- Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan A.Ü. (44) ve E.T. (38) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.