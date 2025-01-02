Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Sürücüler ve araçlardaki yolcular hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
D.K. (56) idaresindeki 60 AGE 583 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yakınlarında S.A. (51) yönetimindeki 06 CIL 459 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel