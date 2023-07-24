Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tokat'tan Niksar yönüne giden İ.E. idaresindeki 34 KS 6000 plakalı otomobil, Tokat Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisindeki kavşakta Hasan Işık'ın (58) kullandığı 60 ACB 729 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle, araçlardaki T.K, İ.K, T.D. ve D.M. yaralandı.

Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.