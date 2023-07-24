Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Güncel Haberler

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tokat'tan Niksar yönüne giden İ.E. idaresindeki 34 KS 6000 plakalı otomobil, Tokat Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisindeki kavşakta Hasan Işık'ın (58) kullandığı 60 ACB 729 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle, araçlardaki T.K, İ.K, T.D. ve D.M. yaralandı.

Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Niksar Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title