Tokat'ta Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcu için Sağlık Ekiplerini Çağırdı

Güncelleme:
Tokat'ta şehir içi sefer yapan halk otobüsünde bir yolcu aniden fenalaştı. Otobüs şoförü, hastayı hastaneye ulaştırmak için yola çıkarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri kaydedildi.

TOKAT'ta trafikte kalan otobüsün şoförü, aracında fenalaşan yolcu için sağlık ekiplerini çağırdı. Yolcuya müdahale, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezde şehir içi sefer yapan halk otobüsünde yolculardan biri, aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hattın dışına çıkarak hastayı hastaneye ulaştırmak için yola çıktı. Trafik yoğunluğu nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fenalaşan yolcuya müdahale, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

