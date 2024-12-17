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Tokat'ta Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Tokat'ta Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğündeki trafik polisleri tarafından ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Eğitimde, trafik ışıkları, güvenli geçiş kuralları, emniyet kemeri kullanımı gibi birçok konu ele alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Atatürk Ortaokulu'nda 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında öğrencilere bilgi aktardı.

"Trafik Eğitim Projesi" çerçevesindeki eğitim, trafik ışık, işaret ve anlamları, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları, çocuklar için güvenli oyun alanları, okul servisleri ve toplu taşıma alanlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet sürme, sürücü belgeleri ile trafik ve çevre konularında eğitici slayt ve animasyon filmlerle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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