Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu - Haberler

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Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu

Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar bulundu.

Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar bulundu.

İlçede TOKİ konutlarının üst kısmındaki ormanlık alanda ceset parçalarını görenler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri güvenlik şeridine aldığı bölgede inceleme yaptı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Hisarcık Almus Tokat Güncel Haberler

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