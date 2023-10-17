Tokat'ta Ormanda Açılan Ateş Sonucu Adam Öldü

TOKAT'ın Zile ilçesinde ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurularak hayatını kaybeden evli 3 çocuk babası Osman Ün (51) toprağa verildi.

Olay, dün Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde meydana geldi. Odun kesiminde çalışmak için oğlu Sefa Ün (23) ile birlikte ormana giden Osman Ün'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Osman Ün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ün için Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyü caminde öğle namazsı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defin edildi. Osman Ün'ün ölümüyle ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. (DHA)